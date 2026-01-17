Росія розглядає удари по підстанціях АЕС, щоб влаштувати в Україні повний блекаут — ГУР

Росія розглядає можливість ударів по стратегічних об’єктах енергосистеми України, зокрема по підстанціях передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських атомних електростанцій.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, таким чином держава-агресор намагається примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни. Знищення або виведення з ладу підстанцій може призвести до від’єднання енергоблоків АЕС від об’єднаної енергосистеми України, внаслідок чого цивільне населення ризикує залишитися без світла та тепла.

У ГУР зазначили, що в межах цієї кампанії тиску Москва також планує посилити залякування країн Європи та Заходу загалом, аби стримати підтримку України, зокрема її здатність відбивати повітряні атаки по об’єктах критичної енергетичної інфраструктури.

Станом на середину січня 2025 року, за інформацією розвідки, Росія здійснила розвідку десяти відповідних об’єктів критичної енергетичної інфраструктури у дев’яти областях України.

У ГУР наголосили, що наміри атакувати підстанції з метою гібридного знищення генерації на атомних електростанціях вкотре свідчать про геноцидний характер війни Росії проти України.