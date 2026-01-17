У Харкові вже троє поранених внаслідок російського удару

У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Індустріальному району. За уточненими даними, поранення дістали троє людей.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Спочатку стало відомо про поранення 62-річного чоловіка, якого госпіталізували. Згодом кількість постраждалих зросла до двох — медичну допомогу надали також 59-річному чоловіку, який перебуває у лікарні.

Пізніше Синєгубов повідомив, що допомога лікарів знадобилася ще й 52-річній жінці. Таким чином, станом на цю хвилину кількість постраждалих у Харкові сягнула трьох осіб.

Усі поранені перебувають під наглядом медиків. Обставини та наслідки удару уточнюються.