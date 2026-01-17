На трасі Київ–Чоп перекинувся автобус із пасажирами міжнародного рейсу, є постраждалі

На Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса міжнародного сполучення «Відень–Київ». Унаслідок аварії за медичною допомогою звернулися дев’ятеро пасажирів.

Автобус «Відень–Київ» потрапив в аварію / Фото: Нацполіція

Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 січня близько 08:00 на автодорозі Київ–Чоп у межах села Любінці Стрийського району Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, рейсовий автобус Setra сполученням «Відень–Київ», за кермом якого перебував 59-річний водій, виїхав за межі проїзної частини, наїхав на металевий відбійник, після чого зіткнувся з деревом.

Реклама

Реклама

На момент аварії в салоні автобуса перебували 25 пасажирів. За попередніми даними, дев’ятеро з них віком від 19 до 69 років звернулися за медичною допомогою. Семеро постраждалих доставлені до лікарні, медики уточнюють їхні діагнози.

Інших пасажирів поліцейські доставили до пункту незламності у Стрийському районному управлінні поліції. Там із людьми працюють поліцейські психологи, пасажирам надали можливість зігрітися, випити гарячі напої, перекусити та дочекатися прибуття іншого автобуса.

На місці аварії працюють правоохоронці, зокрема слідчі, які встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання правової кваліфікації події.