        Морози посилюються: в Україні до –24 у ніч на 18 січня

        Сергій Бордовський
        17 Січня 2026 21:06
        Ілюстративне фото: Ігор Піддубний/Facebook
        В Україні 18 січня збережеться морозна погода без опадів у більшості регіонів. Найнижчі температури очікуються вночі на півночі країни.

        За прогнозом Укргідрометцентру, у неділю, 18 січня, в Україні буде мінлива хмарність. Опадів не прогнозують, лише в Криму можливий невеликий сніг.

        На дорогах місцями очікується ожеледиця. Вітер північно-східний, 5–10 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме 15–20° морозу, у північній частині місцями 21–24° морозу. Вдень очікується 10–15° морозу. На півдні країни та в Закарпатті вночі прогнозують 9–14° морозу, вдень — 1–6° морозу.


