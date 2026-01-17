Ефективні продажі — запорука успішного існування багатьох бізнесів. І не важливо, в якій сфері працює та чи інша компанія — допоки існує конкуренція, хто краще вміє продавати, той заробляє більше.

В країнах з розвинутою ринковою економікою значення маркетингу, мистецтва продавати відоме давно, і існують вікові традиції навчання “продажників”, або сейлз менеджерів. Щоб виховати класного продавця, існують курси, тренінги, перевірені методики профільної освіти. Але в Україні поки що такі традиції розвинені недостатньо і подекуди навіть керівники компаній вважають, що вмінню продавати ососбливо навчатись не потрібно. Помилкова позиція, що призводить до появи непідготовлених людей в компанії і до втрати бізнесового потенціалу через їх непрофесійну роботу.

Якщо відділ продаж не дає запланованих результатів, компанія відстає від конкурентів по продажах, настав час переглянути роботу і взятись за підготовку висококласних фахівців, здатних продавати будь-який продукт на будь-яку цільову аудиторію.

Тренінги для менеджерів з продажу є один зі способів підвищити ефективність “продажників”. Щоб зрозуміти, що ж такого пропонують програми кращих тренінгів, завітаємо на сайт компанії, що подібні тренінги і курси проводить.

Програма тренінгу по продажам включає:

вивчення технік продаж

навчання входженню в контакт з клієнтом

виявлення потреб потенційного покупця

фахова презентація продукту (товару)

навчання роботі з запереченнями з боку клієнтів

завершення угоди

тестування знань і навичок з продажу.

На тренінгу по продажам менеджери не просто здобувають знання і практичні навички: це момент розкриття потенціалу кожного продажника. Щоб переконати клієнта купити, треба бути лідером в цьому спілкуванні, і менеджери на тренінгу розкривають в собі ці здібності повною мірою.

У великих і середніх компаніях відділ продаж — це цілий колектив людей, які мають злагоджено працювати як одна команда. Тож логічним доповненням тренінгам з продажів може стати тренінг на згуртування колективу для дорослих. Після такого тренінгу колективи компаній і їх керівники однозначно відмічають покращення атмосфери на роботі, появу вмотивованості у всіх членів робочого колективу, а на місце сварок і нездорової конкуренції між працівниками приходить взаємодопомога, взаємовиручка і спільне бачення мети.

Навчання і тренінги — це не забаганки керівника і не святкові корпоративи, Це продиктована ринковими умовами необхідність, що сприяє розвитку бізнесу і ставить людину, менеджера в центр бізнесового процесу як ключову його ланку, від якої залежить успіх і кінцевий результат.