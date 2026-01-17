        Суспільство

        Бульвар президента Дональда Дж. Трампа: ділянку дороги до маєтку Трампа перейменували на його честь

        Сергій Бордовський
        17 Січня 2026 16:57
        читать на русском →
        Президент США Дональд Трамп і член Палати представників Флориди Мег Вайнбергер відкривають дорожній знак на церемонії, присвяченій присвоєнню 4-мильній ділянці дороги від аеропорту Вест-Палм-Біч до маєтку Трампа «Мар-а-Лаго» / Фото: REUTERS/Кевін Ламарк
        Президент США Дональд Трамп і член Палати представників Флориди Мег Вайнбергер відкривають дорожній знак на церемонії, присвяченій присвоєнню 4-мильній ділянці дороги від аеропорту Вест-Палм-Біч до маєтку Трампа «Мар-а-Лаго» / Фото: REUTERS/Кевін Ламарк

        У Флориді частину шосе, яким Дональд Трамп регулярно їздить до свого маєтку Мар-а-Лаго, урочисто перейменували на його честь. Це стало черговим об’єктом, що отримав ім’я президента США після його повернення до Білого дому.

        Влада штату Флорида надала почесну назву частині шосе у Палм-Біч, яким Дональд Трамп користується для поїздок з міжнародного аеропорту Палм-Біч до свого приватного клубу та резиденції Мар-а-Лаго.

        Про це повідомляє Reuters.

        Рішення про перейменування ухвалили законодавці штату. Почесну назву отримала саме та ділянка дороги, якою регулярно пересувається президентський кортеж між аеропортом і маєтком Трампа. При цьому офіційні адреси, системи екстреного реагування та державні карти залишаються без змін, наголосили представники округу.

        Реклама
        Реклама

        Дональд Трамп взяв участь у церемонії в Мар-а-Лаго та заявив, що він «надзвичайно зворушений» таким жестом. За його словами, він запам’ятає це визнання на все життя.

        Reuters зазначає, що після повернення Трампа на посаду президента в січні його ім’я почали активно присвоювати різним об’єктам і ініціативам. Серед них — будівлі у Вашингтоні, запропонований новий клас військових кораблів ВМС США, візова програма для заможних іноземців, урядовий сайт з інформацією про рецептурні ліки, а також федеральні заощаджувальні рахунки для дітей.

        Хоча у США традиційно існує практика називати будівлі та пам’ятники на честь президентів, зазвичай це відбувається вже після завершення їхньої політичної кар’єри та має загальнонаціональний характер. У випадку з Трампом такі рішення ухвалюються безпосередньо під час його перебування на посаді.

        Reuters також зазначає, що не всі подібні ініціативи сприймаються однозначно. Зокрема, перейменування одного з провідних культурних центрів Вашингтона викликало критику та протести, а деякі артисти відмовилися від участі у заходах на знак незгоди.

        На думку частини істориків, такі кроки можуть бути спробою президента закріпити власну спадщину, однак вони не виключають, що подібні символічні рішення можуть виявитися недовговічними.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини