Бульвар президента Дональда Дж. Трампа: ділянку дороги до маєтку Трампа перейменували на його честь

У Флориді частину шосе, яким Дональд Трамп регулярно їздить до свого маєтку Мар-а-Лаго, урочисто перейменували на його честь. Це стало черговим об’єктом, що отримав ім’я президента США після його повернення до Білого дому.



Влада штату Флорида надала почесну назву частині шосе у Палм-Біч, яким Дональд Трамп користується для поїздок з міжнародного аеропорту Палм-Біч до свого приватного клубу та резиденції Мар-а-Лаго.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення про перейменування ухвалили законодавці штату. Почесну назву отримала саме та ділянка дороги, якою регулярно пересувається президентський кортеж між аеропортом і маєтком Трампа. При цьому офіційні адреси, системи екстреного реагування та державні карти залишаються без змін, наголосили представники округу.

Дональд Трамп взяв участь у церемонії в Мар-а-Лаго та заявив, що він «надзвичайно зворушений» таким жестом. За його словами, він запам’ятає це визнання на все життя.

Reuters зазначає, що після повернення Трампа на посаду президента в січні його ім’я почали активно присвоювати різним об’єктам і ініціативам. Серед них — будівлі у Вашингтоні, запропонований новий клас військових кораблів ВМС США, візова програма для заможних іноземців, урядовий сайт з інформацією про рецептурні ліки, а також федеральні заощаджувальні рахунки для дітей.

Хоча у США традиційно існує практика називати будівлі та пам’ятники на честь президентів, зазвичай це відбувається вже після завершення їхньої політичної кар’єри та має загальнонаціональний характер. У випадку з Трампом такі рішення ухвалюються безпосередньо під час його перебування на посаді.

Reuters також зазначає, що не всі подібні ініціативи сприймаються однозначно. Зокрема, перейменування одного з провідних культурних центрів Вашингтона викликало критику та протести, а деякі артисти відмовилися від участі у заходах на знак незгоди.

На думку частини істориків, такі кроки можуть бути спробою президента закріпити власну спадщину, однак вони не виключають, що подібні символічні рішення можуть виявитися недовговічними.