Політика

Словенія виділить €1,5 млн на розмінування України

4 Грудня 2023 21:02
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допомога, словенія

Словенія до кінця 2023 року надасть Україні 1,5 мільйона євро на гуманітарне розмінування. Про це 4 грудня домовилися посли та міністерки обох країн.

Новину про угоду оприлюднило Міністерство економіки України, а також написало Міністерство закордонних та європейських справ Словенії.

Угоду про €1,5 млн підписали в Любляні 4 грудня. З боку Києва документ підтвердив посол України в Словенії Андрій Таран, онлайн приєдналася перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко. Від Словенії договір підписали віцепрем’єр-міністерка, міністерка закордонних та європейських справ Таня Файон, а онлайн із Києва долучилася пані посол Словенії в Україні Матея Превольшек.

Кошти, які надасть країна-партнер, не потрібно буде повертати. Вони цільові, їх передадуть на обладнання для розмінування та інші заходи.

“Україна використовуватиме новаторство та досвід Словенії, а також вивчатиме технології та виробничі потужності, які може запропонувати наша країна”, — пишуть у словацькому відомстві.

Міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що виділені гроші допоможуть забезпечити саперів ДСНС та Державної служби спецтранспорту необхідним індивідуальним захистом, обладнанням та технікою для розмінування.


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