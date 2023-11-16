Суспільство

Словацькі активісти на годину заблокували пункт перетину кордону з Україною

16 Листопада 2023 19:09
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україна, Словаччина

Активісти Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) в четвер на одну годину заблокували пункт перетину кордону з Україною “Вишнє Нємецьке”. Таким чином вони висловили солідарність із польськими мітингарями.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на словацьке агентство TASR

Словацькі перевізники заблокували дорогу до переходу автомобілями з 13:00 до 14:00. В акції протесту також взяли участь представники польських перевізників, які перекрили кордон з Україною на території Польщі.

“Якщо не буде ніякого поступу, поляки продовжать перекривати кордон і далі, а ми долучимося до того, перекривши все Вишнє Німецке. Ми будемо змушені, тому що іншого шляху немає”, – сказав голова UNAS Станіслав Скала у коментарі TASR.

Скала заявив, що його угорські колеги вже звертаються з подібними закликами.

У митному управлінні Словаччини пізніше сказали, що годинна блокада не вплинула на їхню роботу. Поліція також не повідомляла про порушення й запевнила, що стежить за громадським порядком у районі пункту пропуску.


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