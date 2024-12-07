Економіка

Словаччина скорочує допомогу українським біженцям з 2025 року
7 Грудня 2024 17:18
читать на русском →
біженці
Прикордонний перехід Вишнє Нємецьке між Словаччиною та Україною, березень 2022 року / Фото Slovak Spectator

З 1 березня 2025 року у Словаччині набувають чинності нові правила, які обмежать термін перебування українських біженців у центрах надання притулку та виплати на проживання до 60 днів. Раніше цей період становив 120 днів.

Про це повідомило видання Slovak Spectator.

Заступник міністра внутрішніх справ Словаччини Петер Крауспе зазначив, що більшість українських біженців знаходять роботу та житло протягом двох місяців. Нововведення, за його словами, є вимушеним заходом, спрямованим на економію бюджетних коштів.

“Ми змушені скорочувати витрати, де це можливо,” — заявив Крауспе, додавши, що країна вже надає значну фінансову підтримку. Очікується, що зміни дозволять зекономити близько 2 мільйонів євро.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
7 Грудня 2024 16:52

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 16:00, 7 грудня 2024 року
7 Грудня 2024 17:36

Зеленський у Парижі провів зустріч із канцлером Австрії
7 Грудня 2024 15:52

В.о. мера Чернігова подав у відставку
7 Грудня 2024 15:00

Зеленський прибув до Парижа
7 Грудня 2024 13:02

Вибух у житловому будинку у Гаазі зруйнував 5 квартир, 4 людей госпіталізовано
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саши Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
усі думки