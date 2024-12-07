Словаччина скорочує допомогу українським біженцям з 2025 року

З 1 березня 2025 року у Словаччині набувають чинності нові правила, які обмежать термін перебування українських біженців у центрах надання притулку та виплати на проживання до 60 днів. Раніше цей період становив 120 днів.

Про це повідомило видання Slovak Spectator.

Заступник міністра внутрішніх справ Словаччини Петер Крауспе зазначив, що більшість українських біженців знаходять роботу та житло протягом двох місяців. Нововведення, за його словами, є вимушеним заходом, спрямованим на економію бюджетних коштів.

“Ми змушені скорочувати витрати, де це можливо,” — заявив Крауспе, додавши, що країна вже надає значну фінансову підтримку. Очікується, що зміни дозволять зекономити близько 2 мільйонів євро.