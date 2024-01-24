Словаччина не розриватиме приватні військові контракти з Україною, заявив спікер парламенту Словаччини Петер Пеллегріні під час зустрічі з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою.

Про це повідомляє hnonline.sk.

Пеллегріні нагадав, боєприпаси для України також виробляють на напівдержавних підприємствах Словаччини. А на сході країни продовжують працювати заводи, де з ініціативи Німеччини ремонтують пошкоджену українську військову техніку.

При цьому він зазначив, що уряд Словаччини більше не надсилатиме Києву жодної військової допомоги зі складів своїх збройних сил. Однак, за його словами, це не означає, що Словаччина відвертається від України.

Відповідаючи на запитання, чи підтримає Словаччина пакет фінансової допомоги Україні наступного тижня на саміті ЄС у Брюсселі, Пеллегріні зазначив, що рада коаліції ще не обговорювала це питання. Водночас він додав, що Словаччина належить до тих країн, які хочуть переконатися, що сума в 50 мільярдів для України не залишиться безконтрольною і ці ресурси “не опиняться в руках спекулянтів”.

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що єдиний спосіб припинити війну Росії – це віддати частину території України Росії, і знову заявив, що виступає проти членства України в НАТО.