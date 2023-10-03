Слідком РФ звинуватив Буданова у безпілотних атаках

Слідчий комітет Росії висунув звинувачення у безпілотних атаках на регіони РФ главу розвідки України Кирила Буданова.
За даними СК, представники вищого військового керівництва України причетні з квітня 2022 року до вересня 2023 року до більш ніж 100 ударів з повітря із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу.
“Заочно обвинувачення у скоєнні злочинів, передбачених пп. “а”, “в” ч. 2 ст. 205 КК РФ (терористичний акт), пред’явлено голові Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирилу Буданову, командувачу Повітряних сил Збройних сил України Миколі Олещуку, командувачу Військово-морських сил Збройних сил України Олексію Неїжпапі, командиру 383-го окремого полку дистанційно керованих літальних апаратів ВПС України Сергію Бурденюку”, – сказали в СК.