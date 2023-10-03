Суспільство

Слідком РФ звинуватив Буданова у безпілотних атаках

3 Жовтня 2023 09:16
читать на русском →
росія, буданов

Слідчий комітет Росії висунув звинувачення у безпілотних атаках на регіони РФ главу розвідки України Кирила Буданова.

За даними СК, представники вищого військового керівництва України причетні з квітня 2022 року до вересня 2023 року до більш ніж 100 ударів з повітря із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу.

“Заочно обвинувачення у скоєнні злочинів, передбачених пп. “а”, “в” ч. 2 ст. 205 КК РФ (терористичний акт), пред’явлено голові Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирилу Буданову, командувачу Повітряних сил Збройних сил України Миколі Олещуку, командувачу Військово-морських сил Збройних сил України Олексію Неїжпапі, командиру 383-го окремого полку дистанційно керованих літальних апаратів ВПС України Сергію Бурденюку”, – сказали в СК.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Жовтня 2023 10:38

На Миколаївщині нейтралізували одну із найбільших агентурних мереж ФСБ
3 Жовтня 2023 11:45

ДБР передало військовим гелікоптер, який “Мотор Січ” хотіла приховати від ЗСУ
3 Жовтня 2023 11:14

AP: Пентагон попередив Конгрес США, що в нього закінчуються гроші для України
3 Жовтня 2023 08:43

Сили ППО знищили 29 “шахедів” та крилату ракету
3 Жовтня 2023 08:14

Вночі над Дніпропетровською областю збили 13 дронів
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
усі думки