Економіка

Скільки коштуватиме мобілізація та доозброєння у 2024

2 Лютого 2024 16:32
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мобілізація, бюджет
Українські військовослужбовці / Фото Генеральний штаб ЗСУ

Голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, посилаючись на дані Міноборони та Мінфіну, повідомила, що мобілізація від 400 до 500 тис. військовозобов’язаних і додаткові потреби в закупівлі та модернізації військової техніки можуть потребувати збільшення видатків держбюджету-2024 на суму близько 700 млрд грн.

“Міністерство оборони та Міністерство фінансів спільно з комітетами Верховної Ради, відповідно з бюджетним і оборонним, порахували це, але я не хотіла б це озвучувати публічно, щоб не давати російським OSINTерам зайвої для них інформації”, – сказала Підласа в подкасті Центру економічної стратегії, передає Інтерфакс-Україна.

Проте вона зазначила, що, за підрахунками відомств, мобілізація від 400 до 500 тис. осіб у 2024 році обійдеться в 322 млрд грн додаткових видатків “тільки для того, щоб одягнути цих людей, навчити їх, годувати й виплачувати грошове забезпечення”.

За її словами, Міноборони на зустрічах з питання мобілізації та відкритих засіданнях оборонного комітету (парламенту) також озвучувало додаткову потребу на закупівлю та модернізацію військової техніки розміром близько 400 млрд грн.

“Тобто разом ідеться зараз про додаткову потребу на 2024 рік близько 700 млрд грн. Тут потрібно розуміти, що 700 млрд грн – це колосальна сума, це близько 22,5% усіх наших видатків у 2024 році та 41% наших видатків на оборону”, – наголосила Підласа.

“Усі ці розмови, де взяти додаткові гроші в бюджет, саме і є наслідком цієї потреби, тому що збільшити власні надходження на 40% за кілька місяців – це дуже нетривіальне завдання”, – констатувала голова бюджетного комітету ВРУ.


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