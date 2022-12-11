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Скаути передали Вифлеємський вогонь Україні

11 Грудня 2022 21:01
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прикордонники

Скаути з Відня передали українським пластунам Вифлеємський вогонь миру. Далі його поширять держустановами, лікарнями, школами тощо.

Традиційна передача священного Вогню Миру з Віфлеєму відбулася 11 грудня у пункті пропуску “Малий Березний”. Лампадки та свічки запалили на держкордоні.

“Безпосередньо на державній межі запалили свічки та лампадки від вогню, доставленого скаутами з Відня до словацького пункту пропуску «Убля». На території нашої держави їх зустрічали українські пластуни. Цьогоріч ми особливо чекали на прибуття Вифлеємського вогню в Україну. Для нас велика радість та честь сприяти поширенню священного вогню територією нашої держави”, – йдеться в повідомленні ДПСУ.

Після вітань та традиційних співанок українські пластуни повезли Вифлеємський вогонь територією України. Військовий капелан загону доставив священний вогонь у каплицю святого Спиридона Триміфунтського на території загону, звідки його поширять по прикордонних підрозділах.


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