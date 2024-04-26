Скасування статусу “обмежено придатний”: придатних розділять на чотири категорії

В травні набере чинності Закон №362, де зазначається про скасування статусу “обмежено придатний” та необхідність проходження повторного медогляду осіб, які мали до цього відповідний статус.

В інтерв’ю виданню ZN.UA директор департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксана Сухорукова розповіла деталі процесу реалізації Закону.

З’являється чіткий термін — “придатний/непридатний”, де придатні будуть розділені на такі категорії залежно від ступеня функціональності:

придатні (повністю);

придатні для виконання специфічних завдань;

придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ);

придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), в ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо.

Також уряд повинен визначити оновлений перелік захворювань для визначення придатності чи непридатності до військової служби, де буде оновлено Додаток щодо хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві.