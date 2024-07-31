Економіка

Скасування санкцій проти російського “Лукойлу” не обговорюється, – Шмигаль
31 Липня 2024 17:31
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Протягом останніх тижнів прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль провів низку розмов зі словацьким колегою Робертом Фіцо. Всі вони були про енергетичну безпеку країн.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

Шмигаль наголосив, що Україна наполягала і продовжує наполягати на необхідності максимальної відмови від російської нафти. Він зауважив, що Україна залишається надійним транзитером для всіх країн, які “цінують свободу та верховенство права”, і виконує Угоду про асоціацію з ЄС.

“Санкції, запроваджені РНБО України, не становлять загрози для енергетичної безпеки Словаччини та Європи загалом, саме тому їх скасування не є предметом обговорення. Маємо повне розуміння Брюсселя в цьому питанні”, – наголосив Шмигаль.

Прем’єр також зазначив, що Словаччина є надійним партнером України, “від якого ми не очікуємо шантажу або погроз”. Адже “погрожувати Україні, яка захищається від агресора, заради того, щоб держава-терорист продовжувала заробляти свої криваві надприбутки – це сумнівний шлях”.

Також Шмигаль та Фіцо домовилися про чергову міжурядову зустріч у жовтні, де продовжать “конструктивний, прагматичний діалог”.


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