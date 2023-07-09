Скандал на BBC: Відомий ведучий платив підлітку за сексуальні фото

Один із зіркових ведучих британської BBC платив підлітку тисячі фунтів стерлінгів за те, щоб він позував для фотографій сексуального характеру, передає Reuters.

Сьогодні міністр культури Люсі Фрейзер провела термінові переговори з генеральним директором мовника Тімом Деві щодо звинувачень, які вона назвала “глибоко занепокоєними”.

«(Деві) запевнив мене, що BBC проводить розслідування швидко та ретельно», — написала вона у Twitter.

«Враховуючи характер звинувачень, важливо, щоб ВВС надала простір для проведення розслідування, встановлення фактів і вжиття відповідних заходів».

Газета Sun, яка першою повідомила про звинувачення, цитувала матір молодої людини, яка сказала, що неназваний ведучий заплатив підлітку більше 35 000 фунтів стерлінгів (45 000 доларів) протягом трьох років за зображення.

Мати розповіла газеті, що підліток використовував гроші на наркотики – він вживав кокаїн.

Сім’я поскаржилася у BBC 19 травня, але ведучого не відразу зняли з ефіру, повідомляє Sun. При цьому потерпілі не вимагали плату за свою історію.

BBC, яка фінансується за рахунок ліцензійної плати, яку сплачує кожна сім’я, яка дивиться телевізор, заявила в заяві: «Ми дуже серйозно ставимося до будь-яких звинувачень і маємо процеси, щоб проактивно впоратися з ними».

«Якщо в будь-який момент з’явиться нова інформація або вона буде надана, в тому числі через газети, на це будуть вжиті відповідні дії відповідно до внутрішніх протоколів», – йдеться в повідомленні.