Сіярто: Будапешт не причетний до передачі українських військовополонених

Угорський уряд не причетний до вивезення з Росії 11 українських військовополонених, які зараз перебувають на території Угорщини.

Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сіярто під час виступу у Парламентській асамблеї Ради Європи, передає DW.

“Щодо 11 військовополонених, то я гадаю, хороша новина у тому, що вони вільні”, – сказав він, відповідаючи на запитання члена української делегації Юрія Камельчука.

При цьому Сіярто додав, що передача українських полонених угорській стороні відбулася внаслідок “дискусій між церквою та релігійними організаціями”.

“Держава Угорщина абсолютно не долучена”, – заявив він.

За його словами, українці “вільні у своєму пересуванні в Угорщині, вони вільні робити те, що вони хочуть робити”. “І якщо вони захочуть вийти на зв’язок з українською владою, то вони вільні це зробити, я можу вам це гарантувати”, – сказав угорський міністр.

Як повідомлялося, 9 червня до Міністерства закордонних справ України запросили тимчасового повіреного у справах Угорщини і передали йому звернення з вимогою надати детальну інформацію про переданих Росією Будапешту українських військовополонених і невідкладно забезпечити до них доступ консула.