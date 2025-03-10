SIPRI: Україна стала найбільшим імпортером зброї у світі

Україна стала найбільшим у світі імпортером зброї за період з 2020 по 2024 роки. Про це йдеться в дослідженні Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (Stockholm International Peace Research Institute – SIPRI).

За даними SIPRI, після початку російського вторгнення щонайменше 35 країн відправили зброю в Україну. У 2020-2024 роках на Україну припадало 8,8% світового імпорту озброєнь.

Більша частина поставок в Україну припала на США (45%), Німеччину (12%) і Польщу (11%). У дослідженні наголошується, що Україна була єдиною європейською державою, яка входила до топ-10 найбільших імпортерів за період з 2020 по 2024 роки – незважаючи на те, що багато інших європейських країн значно збільшили імпорт зброї в цей час.

«Нові дані про постачання зброї чітко відображають процес переозброєння серед країн Європи у відповідь на загрозу з боку Росії», – вважає директор програми SIPRI з постачання зброї Метью Джордж.

Імпорт озброєнь з боку європейських членів НАТО за період з 2020 по 2024 роки збільшився більш ніж удвічі (+105%) порівняно з періодом 2015-2019. США поставили 64% цього озброєння, що значно більше, ніж у 2015-19 роках (52%). Іншими основними постачальниками були Франція (6,5%), Південна Корея (6,5%), Німеччина (4,7%), Ізраїль (3,9%).

Експорт озброєнь зі США збільшився на 21% за останні чотири роки порівняно з періодом 2015-19 років. Частка США у світовому експорті озброєння зросла з 35% до 43%. У 2020-24 роках США постачали озброєння до 107 держав. Уперше за 20 років найбільша частка американського експорту зброї припала на Європу (35%), а не на Близький Схід (33%).

Російський експорт озброєнь різко скоротився за останні чотири роки (на 64%) порівняно з періодом 2015-2019 років, ідеться в дослідженні.

«Війна проти України ще більше прискорила падіння російського експорту озброєнь, тому що на полі бою потрібно більше зброї, торговельні санкції ускладнюють виробництво і продаж Росією своєї зброї, а США та їхні союзники чинять тиск на держави, щоб ті не купували російську зброю», – ідеться в дослідженні.

У 2020-24 роках Росія постачала основні види озброєнь у 33 держави. Дві третини російського експорту озброєнь припадало на три країни: Індію (38%), Китай (17%) і Казахстан (11%).