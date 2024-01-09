Суспільство

Сім’я Гринкевичів прокоментувала корупційний скандал

9 Січня 2024 21:24
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корупція

Син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Роман вперше відреагував на розголос з приводу можливої протиправної діяльності батька у Міноборони.

Про це заявив Роман Гринкевич в Instagram

Роман стверджує, що діяльність його родини відбувалась в умовах чинного законодавства і скандал замовний. Також додав, що його родина не буде виправдовуватися, бо начебто “нема у чому”, і зауважив, що тікати за кордон вони не планують.

“Ми впевнені, що наша діяльність відбувалася в умовах чинного законодавства. Виправдовуватися, лити бруд, шукати компромат або його створювати точно не будемо! Ми точно знаємо, хто зацікавлений в цьому скандалі, його безпосередніх замовників та вигодонабувачів. Ми переконані, що правоохоронці усіх рівнів і безпосередньо в МО розберуться у всьому, користуючись офіційними даними”.


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