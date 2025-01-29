Кримінал

Сімейний бізнес на дезертирах: у Запоріжжі ДБР затримало подружжя, яке заробляло на СЗЧ
29 Січня 2025 09:39
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У Запоріжжі за підозрою у сприянні дезертирству затримали подружжя / Фото: ДБР
У Запоріжжі за підозрою у сприянні дезертирству затримали подружжя / Фото: ДБР

У Запоріжжі ДБР та СБУ затримали адвоката та його дружину – працівницю правоохоронного органу. Подружжя підбурювали військовослужбовців на дезертирство аби отримати за це гроші.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

“Сімейна пара системно надавала комплексну “послугу” для військовослужбовців – “дезертирство під ключ”. Інформація про “чарівного” адвоката, який, нібито, позбавляє обов’язку захищати Батьківщину, ширилася “сарафанним радіо” у військових частинах”, – розповіли в ДБР.

Коли військовослужбовець телефонував адвокату, той обіцяв за гроші допомогти йому самовільно залишити частину та потім здійснювати повний юридичний супровід у разі потреби. Допомагала йому дружина – працівниця правоохоронного органу, яка мала доступ до закритої інформації щодо блокпостів та паролів.

Користуючись службовим посвідченням жінки, подружжя забирало військових на власному авто та забезпечувало їм безперешкодний проїзд до місць, де ті згодом переховувались від служби.

За отриманими даними, подружжя встигло провести близько десяти таких оборудок, а їхні послуги коштували до 60 тис. грн з одного клієнта.

Що загрожує затриманим

Працівники ДБР затримали адвоката під час отримання грошей. Також були затримані троє дезертирів, які за допомогою подружжя покинули військові частини та переховувалися у Запоріжжі. Розшук інших триває.

Адвокату та його дружині повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та сприянні дезертирству.

Трьом військовослужбовцям повідомлено про підозру у дезертирстві. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Суд обрав усім фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Затримання адвоката та дезертирів у Запоріжжі / Фото: ДБР

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