Сім постраждалих у ДТП під Чугуєвом: на перехресті зіткнулися Hyundai та ВАЗ

На перехресті автошляхів Новопокровка – Кам’яна Яруга та Київ–Харків–Довжанський на Харківщині 11 жовтня близько 15:00 сталася ДТП за участю Hyundai Getz і ВАЗ 21099. Травмовано сімох людей — двох водіїв і п’ятьох пасажирів віком від 11 до 69 років; усім надано медичну допомогу.

За попередніми даними поліції, водійка Hyundai, виїжджаючи на трасу, не переконалася у безпеці маневру та не надала перевагу ВАЗ 21099, що рухався в напрямку Чугуєва. На місці події працювали співробітники Чугуївського районного управління поліції та медики. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілим). Правоохоронці встановлюють обставини аварії та закликають водіїв бути уважними за кермом і неухильно дотримуватися ПДР.