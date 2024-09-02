Сікорський заявив, що Варшава зобов’язана збивати російські ракети над Україною

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща та країни, що межують з Україною, мають “конституційний обов’язок” збивати російські ракети до їх входження у їхній повітряний простір.

Про це повідомляє Financial Times.

За словами очільника польського зовнішньополітичного відомства, Варшава зобов’язана забезпечувати безпеку своїх громадян, попри побоювання, що перехоплення ракет над українською територією може втягнути НАТО у війну Росії проти України.

“Членство в НАТО не скасовує відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору – це наш власний конституційний обов’язок, – наголосив Сікорський. – Я особисто вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, це буде законною самообороною, тому що коли вони перетинають наш повітряний простір, ризик того, що уламки можуть когось поранити, є значним”.

Сікорський зазначив, що ризик жертв серед поляків зростає чим ближче ракета до цілі при перехопленні, тому, на його думку краще збивати її на більшій висоті над територією України.

У виданні нагадали, що на початку літа Польща підписала з Україною двосторонню угоду про безпеку, у рамках якої обидві країни зобов’язалися вивчити “можливість перехоплення в повітряному просторі України ракет і безпілотних літальних апаратів, запущених у напрямку території Польщі, з дотриманням необхідних процедур, узгоджених зацікавленими державами та організаціями”.

Однак Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО відкинув цю пропозицію, заявивши, що це може призвести до того, що Альянс “стане частиною конфлікту”.