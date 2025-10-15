Сікорський привіз збитий “Шахед” до Лондона і закликав Європу готуватися до “глибоких” ударів Росії

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попередив, що Європа має бути готова до можливих «глибоких» ударів Росії. У Лондоні він продемонстрував збитий в Україні іранський дрон Shahed-136 і закликав союзників терміново посилювати оборону східного флангу.

Про це повідомляє Reuters.

Сікорський у Лондоні показав збитий іранський дрон і попередив про нову фазу війни РФ проти Європи / Фото: REUTERS/Тобі Мелвілл

Під час візиту до британської столиці Радослав Сікорський представив у парламенті Великої Британії іранський дрон Shahed-136, збитий в Україні, щоб привернути увагу європейських політиків до зростаючої загрози з боку Росії.

«Європа має бути готовою до того, що Росія може вдарити глибоко в регіон. Не створювати засобів протидії дронам сьогодні — безвідповідально», — сказав Сікорський, виступаючи біля збитого безпілотника.

Він наголосив, що необхідно будувати “стіну дронів” на східному фланзі ЄС та зміцнювати систему протиповітряної оборони, щоб зупинити потенційні атаки з боку Росії.

Глава МЗС Польщі також звернув увагу на інциденти з дронами над Польщею, Копенгагеном та польотами російських винищувачів над Естонією, які, за його словами, свідчать про потребу спільної оборонної відповіді Європи.

Сікорський закликав союзників збільшити постачання Україні боєприпасів, засобів ППО та ракет середньої й малої дальності, а також висловив сподівання, що США нададуть Києву крилаті ракети Tomahawk для ударів по військовій інфраструктурі РФ.

Він також підкреслив, що Європа повинна планувати підтримку України щонайменше на три роки, оскільки саме на такий період розраховує Київ.

«Українці планують цю війну на три роки — і це розумно. Ми повинні переконати Путіна, що готові тримати курс принаймні стільки ж», — заявив Сікорський.