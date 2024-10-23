Політика

Сі Цзіньпін запевнив Путіна у дружбі між Китаєм та рф 
23 Жовтня 2024 09:21
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китай, путін, рф, Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін та Володимир Путін / ВВС

Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив президенту рф Володимиру Путіну, що світ охоплений хаосом, але партнерство Китая з росією залишатиметься стабільним. 

Про це повідомляє Reuters.

“Зараз у світі відбуваються зміни, небачені за сто років, міжнародна ситуація переплетена з хаосом. Але я твердо вірю, що дружба між Китаєм і росією триватиме поколіннями, і відповідальність великих країн перед своїми народами не зміниться”, – заявив лідер КНР.

Водночас Путін назвав Сі “дорогим другом” і сказав, що партнерство з Китаєм є силою стабільності у світі.

“Російсько-китайське співробітництво у світових справах є одним з головних стабілізуючих факторів на світовій арені. Ми маємо намір і далі посилювати координацію на всіх багатосторонніх платформах, щоб забезпечити глобальну безпеку та справедливий світовий порядок”, – заявив диктатор.


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Сі Цзіньпін запевнив Путіна у дружбі між Китаєм та рф 
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