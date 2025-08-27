Сі Цзіньпін влаштував найбільшу чистку військового керівництва Китаю, — Bloomberg

За час третього терміну Сі Цзіньпіна в Китаї зникли з публічного простору або потрапили під слідство 14 з 79 генералів, яких він раніше особисто призначив на посади, підрахував Bloomberg.

Як зазначає агентство, за 20 років перебування при владі його попередників не було жодного такого випадку.

Найвищим за рангом генералом, який потрапив у немилість, став заступник голови Центральної військової ради КНР Хе Вейдун. Що саме з ним сталося — невідомо. За даними ЗМІ, на нього завели справу за корупцію, проте офіційно це не підтверджувалося.

В результаті чисток у Центральній військовій раді — вищому колегіальному органі китайської армії — залишилося лише чотири члени з семи — це найнижчий показник з часів Мао Цзедуна.

Bloomberg зазначає, що за допомогою перестановок і репресій в армії Сі зміцнює свою особисту владу. При цьому, на думку аналітиків, відсторонення ключових воєначальників може поставити під сумнів готовність збройних сил — в тому числі в контексті потенційного вторгнення на Тайвань.