Сі Цзіньпін може допомогти Путіну ухилятися від санкцій, – ISW

Голова Китаю Сі Цзіньпін зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним під час державного візиту до Росії з 20 по 22 березня, щоб обговорити схеми ухилення від санкцій і інтерес Китаю до посередництва у врегулюванні війни в Україні шляхом переговорів.

У Кремлі заявили, що Путін і Сі планують підписати невизначені двосторонні документи та обговорити актуальні питання всебічного партнерства Росії та Китаю, повідомляє ISW.

Повідомляється, що китайські компанії продавали російським організаціям гвинтівки, запчастини до безпілотників та обладнання, яке могло бути використане у військових цілях, а західні спецслужби заявили, що керівництво Китаю розглядає можливість надання Росії летального обладнання

Ймовірно, Сі планує обговорити з Путіним і російськими офіційними особами схеми ухилення від санкцій, щоб підтримати продаж і постачання китайського обладнання Росії. Раніше ISW оцінювало, що президент Білорусі Олександр Лукашенко і Сі 1 березня підписали пакет із 16 угод, які можуть сприяти ухиленню Росії від санкцій шляхом спрямування китайських товарів через Білорусь.

Сі також, ймовірно, має на меті сприяти зусиллям Китаю, спрямованим на позиціонування Китаю як неупередженого третього посередника на переговорах між Росією та Україною. Китай оприлюднив широкий мирний план з 12 пунктів щодо війни в Україні 24 лютого, хоча залишається незрозумілим, які більш чіткі китайські пропозиції щодо врегулювання війни шляхом переговорів охоплюватимуть.

Сі може спробувати використати свій успіх у посередництві у відновленні дипломатичних відносин між Іраном і Саудівською Аравією на більш масштабну спробу посередництва у цій війні.