Швейцарія виграла Євробачення, Україна – третя

У суботу Швейцарія перемогла на пісенному конкурсі “Євробачення-2024” у шведському місті Мальме, випередивши Хорватію, яка посіла друге місце, і дует з України, пише Reuters.

Немо після перемоги у фіналі пісенного конкурсу Євробачення 2024 року в Мальме / Фото Reuters

24-річний швейцарський репер і співак Немо переміг у конкурсі з піснею “The Code” – піснею в стилі драм-н-бейс, опера, реп і рок, яка розповідає про шлях Немо до самопізнання як небінарної людини.

“Я сподіваюся, що цей конкурс виконає свою обіцянку і продовжить відстоювати мир і гідність для кожної людини в цьому світі”, – сказав Немо, отримавши на сцені трофей Євробачення.

“Знати, що пісня, яка змінила моє життя, і пісня, в якій я просто розповідаю свою історію, торкнулася стількох людей і, можливо, надихнула інших людей залишатися вірними своїй історії, – це найбожевільніша річ, яка коли-небудь траплялася зі мною”, – сказав пізніше Немо під час прес-конференції.

Тріумф Немо на Євробаченні став третім для Швейцарії і першим відтоді, як канадська зірка Селін Діон виграла конкурс від альпійської країни у 1988 році з піснею “Ne Partez Pas Sans Moi”.

Переможець Євробачення нагороджується офіційним кришталевим кубком конкурсу, який має форму вінтажного мікрофона. Переможець також отримує право приймати конкурс наступного року. Немо зламав крихкий приз незабаром після того, як отримав його, але йому дали новий замість нього. «Я не просто зламав код, я також зламав трофей», — сказав Немо на прес-конференції після перемоги.

Хорватський співак Baby Lasagna, справжнє ім’я якого Марко Пурішич, посів друге місце з піснею “Rim Tim Tagi Dim” про юнака, який залишає дім, прагнучи стати “міським хлопцем” з кращими можливостями.

Україну цьогоріч представляв дует співачок alyona alyona і Jerry Heil, які у фіналі виконали конкурсний трек Teresa & Maria. Артисткам вдалося вибороти третє місце на “Євробаченні-2024”.

Журі конкурсу не надто були щедрими на оцінки для українців. Заповітний максимум – 12 балів – Україна отримала лише від Чехії та Молдови. Усього від суддів співачкам вдалося вибороти 146 балів та посісти п’яте місце.

Голосування журі “Євробачення-2024” / Скріншот з сайту конкурсу

А от глядачі були більш щедрими на оцінки. Вони віддали alyona alyona і Jerry Heil 307 балів. У сумі Україна отримала 453 бали. Це допомогло виконавицям потрапити на третє місце.