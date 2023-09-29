Суспільство

Швейцарія виділила майже $110 млн для гуманітарного розмінування територій України

29 Вересня 2023 18:02
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Швейцарія, міни

Влада Швейцарії 29 вересня схвалила пакет на 100 мільйонів швейцарських франків (майже 110 млн доларів США) для розмінування цивільних і сільськогосподарських територій в Україні та допомоги у відновленні країни.

Про це йдеться у пресрелізі уряду Швейцарії.

“Загалом 100 мільйонів швейцарських франків буде виділено на гуманітарне розмінування в період з 2024 по 2027 роки, фінансування яких буде рівними частинами від Федерального департаменту оборони, захисту населення і спорту та Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії (FDFA)”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Швейцарія вже бере участь у діяльності з гуманітарного розмінування в Україні.

“Загалом на 2022 та 2023 роки було виділено 15,2 мільйона швейцарських франків, спеціально для підтримки FDFA операцій з боку Женевського міжнародного центру гуманітарного розмінування (GICHD) та Швейцарського фонду протимінної діяльності (FSD)”, — йдеться у повідомленні.

Завдяки цьому додатковому пакету Швейцарія зможе активізувати роботу з розмінування, яку проводить FSD та інші оператори з розмінування, забезпечити необхідним обладнанням та навчанням для українських саперів тощо.

Проекти будуть відібрані на основі потреб на місцях і можливостей різних операторів гуманітарного розмінування, додали в уряді Швейцарії.


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