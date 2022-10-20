Техно

Швейцарія виділяє понад 500 мільйонів гривень на цифровізацію України

20 Жовтня 2022 19:18
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допомога, дія

Швейцарія виділяє понад 500 мільйонів гривень на цифровізацію України, що допоможе запустити ще більше нових послуг у Дії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, швейцарська агенція розвитку та співробітництва через Програму EGAP системно інвестує в розвиток цифрової України. “Разом ми створили Дію та запустили десятки сервісів для українців — єМалятко, COVID-сертифікати, автоматичну реєстрацію бізнесу, сплату податків у кілька кліків та важливі соціальні послуги”, – зазначив міністр.

Зараз Дія виходить на міжнародний рівень. Найбільш діджиталізована країна Європи — Естонія — запускає власний застосунок для державних послуг на базі Дії. Десятки країн світу активно цікавляться застосунком. Ми обовʼязково використаємо цей шанс створити новий український цифровий продукт для експорту.

Вдячний нашим партнерам за підтримку — швейцарському уряду, Фонду Східна Європа, Фонду Innovabridge та особисто Генеральному директору Швейцарської агенції розвитку й співробітництва Патрисії Данці.


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