Швейцарія приєдналася до 13-го пакета санкцій ЄС проти РФ

Федеральний департамент з економічних питань, освіти та досліджень Швейцарії (EAER) 29 лютого запровадив низку санкцій проти Росії, таким чином приєднавшись до 13-го санкційного пакета Європейського Союзу.

Про це повідомляється на офіційному сайті швейцарського уряду.

Під обмеження потрапили 106 фізичних осіб та 88 юридичних осіб або організацій.

“Фізичні особи та організації, які нещодавно потрапили під санкції, — це в першу чергу ті, хто працює у військово-промисловому комплексі Росії та бере участь у виробництві ракет, безпілотників, зенітних ракетних систем та іншого військового обладнання”, — йдеться у повідомленні.