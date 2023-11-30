Шведська Кронпринцеса відвідала українських військових у Великій Британії

Українських військових, які проходять підготовку у межах операції Interflex на території Великої Британії, відвідали Її Королівська Високість Кронпринцеса Шведська Вікторія, Герцогиня Вестерготландська і Його Королівська Високість Принц Даніель Шведський та герцог Вестерготландський.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Високі гості ознайомилися із ходом підготовки українських військових, що проходять базовий загальновійськовий курс на території Східної Англії. Вони поспілкувалися командирами рот та взводів, що мають бойовий досвід та обговорили перебіг російсько-української війни.

Спадкоємиця шведського престолу висловила слова підтримки українському народу у боротьбі з незаконним вторгненням російських окупаційних сил на територію України.

Разом із королівським подружжям у високому візиті взяли участь міністр оборони Швеції Пал Джонсон, посол Швеції в Польщі Стефан Ґуллґрен, військовий аташе Швеції у Великій Британії Пер Аппелквіст, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс і начальник Генштабу Великої Британії генерал Патрік Сандерс, а також командир операції Interflex Джеймс Турстан.