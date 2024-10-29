Швеція виділить понад €60 млн на військову підтримку України

Уряд Швеції виділить Україні додаткові 63 мільйони євро на військову допомогу. Частина цих коштів – а саме 20 мільйонів євро – підуть на підтримку оборонної промисловості України.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Фінансування здійснюватиметься у межах датської моделі, яка спрямована на закупівлі зброї в українських виробників відповідно до пропозицій і потред Сил оборони України.

Також уряд Швеції має намір виділити близько 43 млн євро на низку багатосторонніх ініціатив з метою надання швидкої та ефективної підтримки Збройним Силам України. Планується, що ці кошти підуть на підтримку коаліцій, які були створені в рамках Контактної групи з питань оборони України у формат Рамштайн.