Політика

Швеція виділить понад €60 млн на військову підтримку України
29 Жовтня 2024 10:52
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допомога, швеція
САУ «Богдана» на озброєнні артилерії морської піхоти / Фото: 32 ОАБр

Уряд Швеції виділить Україні додаткові 63 мільйони євро на військову допомогу. Частина цих коштів – а саме 20 мільйонів євро – підуть на підтримку оборонної промисловості України.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Фінансування здійснюватиметься у межах датської моделі, яка спрямована на закупівлі зброї в українських виробників відповідно до пропозицій і потред Сил оборони України.

Також уряд Швеції має намір виділити близько 43 млн євро на низку багатосторонніх ініціатив з метою надання швидкої та ефективної підтримки Збройним Силам України. Планується, що ці кошти підуть на підтримку коаліцій, які були створені в рамках Контактної групи з питань оборони України у формат Рамштайн.


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