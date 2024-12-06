Політика

Швеція та Данія передадуть Україні 40 бойових машин піхоти CV90
6 Грудня 2024 16:13
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данія, зброя, швеція
Бойова машина піхоти CV 90 українських військових / Фото: Associated Press

Швеція та Данія уклали контракт із компанією BAE Systems Hägglunds на постачання 205 бойових машин піхоти CV9035MkIIIC, частина з яких буде передана Україні. Про це повідомляє прес-служба уряду Швеції.  

Загальна вартість контракту становить 25 мільярдів шведських крон. У рамках угоди:  

  • 115 машин призначені для Данії;  
  • 50 машин будуть закуплені для Швеції, щоб замінити техніку, яку країна раніше передала Україні;  
  • 40 машин безпосередньо закуплять для передачі Україні.  

Фінансування поставок для України буде здійснено за рахунок коштів, наданих Данією та Швецією.  

Раніше Україна вже отримала 50 бойових машин CV90.


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