Швеція та Данія передадуть Україні 40 бойових машин піхоти CV90

Швеція та Данія уклали контракт із компанією BAE Systems Hägglunds на постачання 205 бойових машин піхоти CV9035MkIIIC, частина з яких буде передана Україні. Про це повідомляє прес-служба уряду Швеції.
Загальна вартість контракту становить 25 мільярдів шведських крон. У рамках угоди:
- 115 машин призначені для Данії;
- 50 машин будуть закуплені для Швеції, щоб замінити техніку, яку країна раніше передала Україні;
- 40 машин безпосередньо закуплять для передачі Україні.
Фінансування поставок для України буде здійснено за рахунок коштів, наданих Данією та Швецією.
Раніше Україна вже отримала 50 бойових машин CV90.