Швеція та Данія передадуть Україні 40 бойових машин піхоти CV90

Швеція та Данія уклали контракт із компанією BAE Systems Hägglunds на постачання 205 бойових машин піхоти CV9035MkIIIC, частина з яких буде передана Україні. Про це повідомляє прес-служба уряду Швеції.

Загальна вартість контракту становить 25 мільярдів шведських крон. У рамках угоди:

115 машин призначені для Данії;

50 машин будуть закуплені для Швеції, щоб замінити техніку, яку країна раніше передала Україні;

40 машин безпосередньо закуплять для передачі Україні.

Фінансування поставок для України буде здійснено за рахунок коштів, наданих Данією та Швецією.

Раніше Україна вже отримала 50 бойових машин CV90.