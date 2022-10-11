Економіка

Швеція не надасть РФ результати перевірки по “Північним потокам”

11 Жовтня 2022 09:41
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північний потік

Швеція відмовляється надати Росії результати свого розслідування причин пошкоджень труб газопроводів “Північний потік” та “Північний потік – 2”, що трапилися у винятковій економічній зоні королівства. Як заявила прем’єр-міністр країни Магдалена Андерссон, виступаючи перед журналістами в понеділок, 10 жовтня, розслідування у Швеції є “конфіденційними”, і це можна застосувати і до цього випадку.

Кожна країна має право провести власне розслідування, додала політик, вказавши, що оточення навколо місця події було знято. Росія вже неодноразово заявляла про бажання підключитися до розслідування Данії та Швеції щодо “Північних потоків”.

Пошкодження труб “Північного потоку” та “Північного потоку – 2” були виявлені в ніч проти 26 вересня у виняткових економічних зонах Данії та Швеції поблизу датського острова Борнхольм. Раніше сейсмологи двох скандинавських країн зафіксували у цьому районі підводні вибухи.

Витік газу, що почався внаслідок пошкоджень газопроводів, припинився на початку жовтня. 9 жовтня розслідування причин інциденту розпочала Німеччина: цього дня до острова Борнхольм вирушили два кораблі ВМС ФРН із водолазами, які мають задокументувати пошкодження труб.


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