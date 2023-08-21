Швеція не може надати Україні винищувачі Gripen

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крісстерссон заявив, що його країна сама потребує винищувачів “Gripen”, тож планів передати їх Україні поки не має.

Про це повідомляє канал TV4.

“Швеція – географічно велика країна, ми повинні захищати себе, і ми ще не в НАТО.

Це балансування між тим, чим ми можемо поділитися з ними, і тим, що ми повинні мати самі.

Зараз ми є частиною так званої коаліції F-16, де ми співпрацюємо з 14 країнами, щоб гарантувати, що Україна отримає льотні потужності”.

Тоді як Данія та Нідерланди разом пообіцяли Україні десятки винищувачів, Швеція не може собі цього дозволити.

“Ми не в такій ситуації. Ми зробимо все, щоб підтримати їх у повітрі, але наразі немає жодних нових зобов’язань щодо надання шведських літаків Україні”, – зазначив прем’єр Швеції.