Суспільство

Швеція не може надати Україні винищувачі Gripen

21 Серпня 2023 14:44
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україна, швеція, літаки

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крісстерссон заявив, що його країна сама потребує винищувачів “Gripen”, тож планів передати їх Україні поки не має.

Про це повідомляє канал TV4.

“Швеція – географічно велика країна, ми повинні захищати себе, і ми ще не в НАТО.

Це балансування між тим, чим ми можемо поділитися з ними, і тим, що ми повинні мати самі.

Зараз ми є частиною так званої коаліції F-16, де ми співпрацюємо з 14 країнами, щоб гарантувати, що Україна отримає льотні потужності”.

Тоді як Данія та Нідерланди разом пообіцяли Україні десятки винищувачів, Швеція не може собі цього дозволити. 

“Ми не в такій ситуації. Ми зробимо все, щоб підтримати їх у повітрі, але наразі немає жодних нових зобов’язань щодо надання шведських літаків Україні”, – зазначив прем’єр Швеції.


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