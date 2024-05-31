Швеція ймовірно передасть Україні літаки Gripen після F-16 – глава МЗС

Швеція, можливо, передасть Україні свої винищувачі Gripen після того, як Україна отримає літаки F-16.

Про це перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО у Празі заявив глава МЗС Швеції Тобіас Більстрем.

“Ми не постачатимемо наразі шведські Gripen, оскільки меседж від коаліції F-16 такий: інтеграція одночасно двох типів літаків буде складною. Тому, можливо, Grippen, буде надано після F-16 і коаліція виконає свою роботу”,- зазначив Більстрем.

За його словами, шведський уряд запропонував Україні альтернативу: надати два літаки виявлення та спостереження, що є “важливим доповненням для коаліції F-16, оскільки це надає Україні можливості, яких їх бракує”.

Він також зазначив, що зараз дуже потрібно збільшити виробництво боєприпасів як в ЄС, так й в Україні.

Шведський міністр повідомив, що Київ може застосувати зброю, яку їй передає Стокгольм, “без жодних обмежень”, з дотриманням норм міжнародного гуманітарного права. Він додав, що вся військова допомога, яку Швеція донині передавала Україні, використовувалася Києвом належним чином.

“Українці самі визначають, як себе захищати. Росія порушила міжнародне право, напавши на Україну, тому вони мають право на самозахист”,- наголосив Більстрем.

На його переконання, треба зробити все можливе, щоб Україна перемогла у цій війні, оскільки перемога означатиме, що Путін не досягнув стратегічної цілі по захопленню України, підриву міжнародного ладу й архітектури безпеки в Європі.

“Тому в інтересах як НАТО, так і ЄС, щоб Україна перемогла у цій війні”,- констатував шведський політик.

Він підкреслив, що Швеція готова підтримувати Україну так довго, як це потрібно, до перемоги Києва.

Більстрем також висловив переконання, що лише Україна має право вирішувати, коли вона хоче вступати у мирні переговори з Росією.