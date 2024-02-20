Політика

Швеція анонсувала свій найбільший пакет військової допомоги Україні

20 Лютого 2024 10:21
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допомога, швеція
Швидкий десантний катер класу CB90 / Фото: Wikimedia Commons

Уряд Швеції виділить для потреб Сил оборони України новий пакет допомоги вартістю 7,1 мільярда шведських крон, або 682 мільйони доларів. Це вже 15-й і найбільший пакет від Швеції на сьогодні.

Про це пишуть Dangens Nyheter та SVT.

За даними ЗМІ, Швеція, зокрема, направить в Україну швидкий десантний катер класу CB90, переносні зенітно-ракетні комплекси RBS 70, артилерійські боєприпаси на суму два мільярди крон, протитанкове обладнання, гранатомети, ручні гранати і медичний транспорт.

Пакет допомоги також включає один мільярд крон, який дозволить Україні замовити нові шведські бойові машини піхоти CV 90.


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