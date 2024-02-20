Швеція анонсувала свій найбільший пакет військової допомоги Україні

Уряд Швеції виділить для потреб Сил оборони України новий пакет допомоги вартістю 7,1 мільярда шведських крон, або 682 мільйони доларів. Це вже 15-й і найбільший пакет від Швеції на сьогодні.

Про це пишуть Dangens Nyheter та SVT.

За даними ЗМІ, Швеція, зокрема, направить в Україну швидкий десантний катер класу CB90, переносні зенітно-ракетні комплекси RBS 70, артилерійські боєприпаси на суму два мільярди крон, протитанкове обладнання, гранатомети, ручні гранати і медичний транспорт.

Пакет допомоги також включає один мільярд крон, який дозволить Україні замовити нові шведські бойові машини піхоти CV 90.