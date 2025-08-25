Шукала координати військових аеродромів та готувала удар по ТЦК: у Чернігові затримали агентку РФ

Служба безпеки України затримала у Чернігові агентку ФСБ, яка готувала координати для нової серії повітряних атак РФ по північному регіону. Під час затримання жінка намагалася видалити листування зі своїм куратором та розбити смартфон, щоб позбутися речових доказів.

Про це повідомили в СБУ.

За матеріалами справи, 39-річна жителька Чернігова потрапила до уваги окупантів через Telegram-канали з пошуку “легких заробітків”. Після вербування жінку “відрядили” на Київщину, де вона намагалася виявити та передати ворогу геолокації аеродромів з бойовими гелікоптерами.

“Фігурантка отримала від ФСБ “маршрутний лист” з орієнтовними адресами можливого базування військових об’єктів, біля яких вона мала провести дорозвідку. Втім, у ньому не було жодних актуальних координат Сил оборони України”, — розповіли в СБУ.

Зловмисниця не виявила оборонних об’єктів за координатами куратора та повернулася до Чернігова для коригування повітряних атак окупантів по місцевих військкоматах.

За інструкцією російської спецслужби вона орендувала квартиру у дев’ятиповерховому будинку біля ТЦК. На підвіконні помешкання жінка встановила телефонну камеру з віддаленим доступом для ФСБ.

У такий спосіб російські спецслужби сподівалися відстежити час, коли на об’єкті найбільше зосереджено військовозобов’язаних, щоб вдарити по них ракетою.

“Співробітники СБУ покроково задокументували злочини агентки та убезпечили локації Сил оборони в зоні її розвідактивності. На фінальному етапі спецоперації фігурантку було затримано в її конспіративній квартирі”, — йдеться в повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2. ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.