Шукачі почули звуки під час пошуків підводного човна, який спускався до “Титаніка”

Пошукові групи виявили підводні звуки під час сканування Північної Атлантики в пошуках туристичного підводного апарату, який зник з п’ятьма людьми на борту під час глибоководної подорожі до столітніх уламків “Титаніка”, повідомила берегова охорона США вранці в середу.

Звуки виявив канадський пошуковий літак, коли годинник розпочав відлік останніх 24 години наявного кисня на зниклому кораблі, передає Reuters.

Підводний апарат Titan довжиною 21 фут (6,4 метра), яким керує американська компанія OceanGate Expeditions, у неділю вранці втратив зв’язок зі своїм надводним судном приблизно через годину 45 хвилин після занурення до місця найбільшої відомої у світі корабельної аварії.

Згідно зі специфікаціями, міні-субмарина була сконструйована таким чином, щоб залишатися під водою протягом 96 годин із запасом кислороду для п’ятьох пасажирів. Тобто повітря закінчиться ранком у четвер, якщо судно не знайдуть.

На даний час літаки та кораблі берегової охорони США, ВМС США та збройних сил Канади прочесали понад 7600 квадратних миль Північної Атлантики, повідомив журналістам капітан берегової охорони США Джеймі Фредерік на прес-конференції.

На борту «Титана» для туристичної експедиції, яка коштує 250 000 доларів на людину, були британський мільярдер Хеміш Гардінг і бізнесмен пакистанського походження Шахзада Давуд зі своїм 19-річним сином Сулеманом, які є громадянами Великобританії.

Повідомляється, що на борту також були 77-річний французький дослідник Поль-Анрі Наржоле та Стоктон Раш, засновник і генеральний директор OceanGate Expeditions. Офіційно не підтверджена жодна особа пасажира.