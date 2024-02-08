Кримінал

Шуфричу повідомлено про нову підозру

8 Лютого 2024 14:06
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сбу, Шуфрич
Депутат Нестор Шуфрич затриманий теробороною / Фото: Радіо Свобода

Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора і ДБР зібрала нові докази антиукраїнської діяльності народного депутата Нестора Шуфрича, який уже підозрюється у державній зраді.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“За даними слідства, фігурант налагодив схему фінансування російських окупаційних угруповань у тимчасово захопленому Криму. Зокрема, Шуфрич платив гроші росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова. Лише за 3 місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила окупантам за ці послуги понад пів мільйона російських рублів”, – йдеться у повідомлені.

Мова йде про недобудований профілакторій загальною площею понад 4,5 тис. квадратних метрів, розташований біля моря у селищі Сімеїз.

Земельна ділянка площею понад 1,5 га входить до рекреаційної зони та межує із “дачею Медведчука”.

Ця нерухомість була придбана у підприємств, бенефіціарним власником яких була Оксана Марченко.

“Згодом фігуранти організували підписання договору із структурами росгвардії на “охорону” об’єкта у Криму, за яким щомісяця переводилось на рахунки окупантів сотні тисяч російських рублів. Крім того підконтрольна Шуфричу компанія регулярно фінансувала бюджет рф, сплачуючи податки та збори”, – повідомляє служба безпеки.

Під час обшуків в офісах афілійованих із нардепом комерційних структур і помешканнях фігурантів у Києві виявлено документацію, печатки та інші речові докази злочинної діяльності.

На підставі задокументованих фактів слідчі Служби безпеки і ДБР повідомили Нестору Шуфричу та його юристу про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.


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