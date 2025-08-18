Штурмові війська очолив Герой України Валентин Манько

Новим управлінням штурмових військ у складі Збройних сил України керуватиме Герой України полковник Валентин Манько, який раніше командував 33-м штурмовим полком.

Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю виданню “РБК-Україна”.

Реклама

Реклама

Відповідаючи на запитання про приклади кар’єрного росту, які можуть мотивувати військових і залучати добровольців, Сирський відзначив саме Манька, який очолює штурмові війська та управління штурмовими підрозділами ЗСУ.

“Я можу назвати десятки і сотні таких людей, які з цивільного життя, з бізнесу пішли у Збройні Сили, у Сухопутні війська, у безпілотні сили”, – сказав Сирський, згадавши також Роберта Бровді “Мадяра” з СБС та командирів окремих штурмових полків Героїв України Олега Ширяєва (225 ошп) та Юрія Гаркавого (425 ошп “Скала”).

“Наразі взагалі неможливо уявити, що б ми робили без Сил безпілотних систем, як і без штурмових військ. Ці дві перспективні структури показують свою надзвичайну ефективність. Ці лідери, які були цивільними до початку повномасштабної війни або на той час розпочинали свій шлях як солдати чи сержанти в ЗСУ, розкрилися в армії за час цієї війни”, – зазначив головком.

Сирський нагадав, що спочатку штурмові війська формувалися з трьох батальйонів, які переросли в окремі полки, а у 2025 році отримали власну вертикаль підпорядкування.

Штурмові війська — новий рід військ у структурах ЗСУ. Включають 1-й, 33-й, 210-й 225-й, 425-й окремі штурмові полки, масштабовані з батальйонів, та, ймовірно, інші підрозділи.

У 2025 році були виділені в окрему вертикаль та стали частинами безпосереднього підпорядкування для їх використання на проблемних ділянках фронту.