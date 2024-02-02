Штучний інтелект від Google тепер генерує зображення

У розмовному чат-боті Bard від Google зʼявилася нова функція — генерація зображень.

Про це йдеться у блозі Google.

“Для додаткового творчого стимулу тепер ви можете безкоштовно створювати зображення у Bard англійською мовою в більшості країн світу. Створення зображень у Bard базується на нашій оновленій моделі Imagen 2, що забезпечує високоякісні фотореалістичні результати”, — зазначено там.

Для того, щоб згенерувати зображення, потрібно ввести опис, як-от “create an image of a dog riding a surfboard” (створи зображення собаки, що катається на дошці для серфінгу). Після цього Bard створить персоніфіковані різноманітні візуальні елементи, які допоможуть втілити ідею в життя.

В Google зазначили, що створення зображень відбувається з урахуванням відповідальності. Наприклад, щоб забезпечити чітке розмежування між візуальними елементами, створеними за допомогою Bard, і оригінальними творами мистецтва, Bard використовує технологію SynthID для вбудовування цифрових водяних знаків у пікселі створених зображень.