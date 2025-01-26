Суспільство

Шторм “Еовін” залишив без світла понад 400 000 будинків у Британії та Ірландії
26 Січня 2025 20:06
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Наслідки шторму "Еовін" / Фото з соцмереж
Наслідки шторму "Еовін" / Фото з соцмереж

Понад 400 000 будинків і підприємств у Великій Британії та Ірландії залишаються без електроенергії через шторм “Еовін”, повідомляє The Guardian. Сильний вітер і зливи ускладнюють ремонтні роботи.

У Північній Ірландії без світла залишилися понад 100 тисяч споживачів, у Шотландії — 20 тисяч, а в Ірландії — близько 300 тисяч об’єктів. Енергетики попереджають, що відновлення електропостачання може затягнутися.

Під час піку шторму без електроенергії залишилися понад 1 млн осіб. Зафіксовано рекордні пориви вітру: 183 км/год у графстві Голвей (Ірландія) та 160 км/год у Південному Ланаркширі (Шотландія).

Через шторм загинули двоє молодих чоловіків, 19 і 20 років, унаслідок падіння дерев на їхні автомобілі.

Метеорологи також попереджають про новий шторм “Гермінія”, який вже накрив Іспанію і може посилити негоду у Британії до вівторка.


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