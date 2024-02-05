Політика

Штати завдали нових ударів по хуситах

5 Лютого 2024 07:57
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сша, ємен
Удари по Ємену / Фото Sky News

У неділю, 4 лютого, США завдали нових ударів по об’єктах хуситів в Ємені. Про це повідомило американське Центральне командування в соцмережі X.

Як йдеться в повідомленні, 4 лютого, приблизно о 5:30 ранку за єменським часом, сили Центрального командування США завдали удару з метою самооборони проти крилатої ракети хуситів.

За п’ять годин після цього США завдали ще одного удару — по чотирьох протикорабельних крилатих ракетах, яки єменське угруповання збиралося використати проти кораблів у Червоному морі.

«Американські війська виявили ракети в підконтрольних хуситам районах Ємену і визначили, що вони становлять безпосередню загрозу для кораблів ВМС США і торгових суден в регіоні. Ці дії захистять свободу судноплавства і зроблять міжнародні води безпечнішими для кораблів ВМС США і торгових суден», — пояснило Центральне командування США.


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