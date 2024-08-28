Кримінал

Шпигував для ФСБ на Покровському напрямку: СБУ затримала співробітника регіонального підрозділу АТ «Укрзалізниця»
28 Серпня 2024 10:37
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сбу
Затримання зрадника / СБУ

СБУ затримала співробітника залізниці, який шпигував за Силами оборони на Покровському напрямку для ФСБ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«За вказівкою російської спецслужби фігурант шпигував за Силами оборони на найгарячішому напрямку фронту – Покровському, де зафіксовано найбільшу кількість боєзіткнень», – ідеться в повідомленні.

Як зауважили в СБУ, передусім ворога цікавили координати опорних пунктів та вогневих позицій українських військ, які обороняють місто.

Також через свого агента загарбники сподівалися дізнатися про геолокації ключових мостів, які використовуються ЗСУ на східному фронті.

Розвіддані агресор планував використати для підготовки нових бойових операцій, спрямованих на прориви до райцентру.

«Щоб зібрати розвідувальну інформацію, агент об’їжджав місцевість, а також «втемну» намагався випитувати потрібні йому відомості у своїх колег. Потім він складав агентурний «звіт», в якому формував текстовий опис і відображав потенційні цілі на електронних картах», – зазначили у спецслужбі.

СБУ задокументувала злочинні дії зрадника і затримала його. У затриманого вилучили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ.

Як встановило розслідування, навесні цього року житель Покровського району був дистанційно завербований російською спецслужбою. До уваги загарбників чоловік потрапив як прихильник прокремлівських Телеграм-каналів, де він публікував антиукраїнські коментарі.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.


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