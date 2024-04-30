Шпигувала за понтонними переправами ЗСУ: у Слов’янську затримали російську агентку 

СБУ затримала агентку РФ, яка вела спостереження за понтонними переправами через річки у Донецькій області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Передусім вона намагалась виявити понтонно-мостові комплекси та локації, де їх використовують для переправлення важкого озброєння через річки.

Такі відомості потрібні були загарбникам для планування бойових наземних операцій та підготовки повітряних ударів по місцях зосередження особового складу й військової техніки ЗСУ.

Про такі плани агресора СБУ дізналася ще на початковому етапі розвідувальної активності російської агентки. Це дозволило своєчасно убезпечити позиції українських військ.

Також у ході документування фігурантки стало відомо про її куратора з воєнної розвідки РФ. Саме він визначав завдання та платив за виконання своїй поплічниці.

На фінальній стадії спецоперації ворожу агентку затримали у її власному помешканні.

У затриманої вилучили мобільні телефони, на яких вона регулярно змінювала акаунти для законспірованої комунікації з росіянами.

За даними слідства, зрадницею виявилась 25-річна місцева жителька.

Під час тимчасового захоплення селища Ямпіль загарбники дистанційно завербували жінку через її знайомих.

Тривалий час вона перебувала у “сплячому” режимі, але навесні цього року агентку “активували” для розвідувально-підривної діяльності у фронтовому регіоні.

Для виконання ворожих завдань вона обходила місцевість, а також намагалась випитувати потрібну їй інформацію у своїх знайомих.

Під час обшуків у затриманої також вилучили банківські картки, на які вона отримувала гроші від росіян.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ у Вінницькій, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.