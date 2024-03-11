Суспільство

Шпигувала для ворога на Вінниччині: СБУ оголосили підозру дружині колишнього регіонала

11 Березня 2024 12:11
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сбу
Затримання зловмисниці / Getty Images

СБУ затримала мешканку Гайсина Вінницької області, яку підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляють СБУ, Офіс генпрокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах

“Фігуранткою виявилась дружина колишнього функціонера Партії регіонів, який до 2015 року очолював місцеву райраду.

Під час роботи на російські спецслужби вона намагалась виявити аеродроми з бойовими літаками та гелікоптерами ЗСУ, та з’ясувати наявність ППО поблизу авіаційних об’єктів.

Також, жінка цікавилась геолокаціями медзакладів, де лікуються українські захисники, та розвідувала маршрути руху військових ешелонів”.

“З липня по жовтень 2023 року підозрювана щонайменше 8 разів передала російському кураторові дані про розташування військових частин, блокпостів, засобів Повітряних Сил і ППО у регіоні. Ці дані ворог використовував для нанесення ударів”.

Як зазначає СБУ, в ході розслідування було встановлено, що фігурантка з анонімного акаунту в “Однокласниках” закликала до підтримки диктатора Путіна та виправдовувала вторгнення російських військ в Україну.

За даними слідства, саме через свою антиукраїнську активність у забороненій соцмережі вона потрапила у поле зору ФСБ і була завербована.

Під час обшуків у помешканні затриманої вилучено мобільні телефони та планшет, які використовувала для комунікації з російською спецслужбою.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до повалення конституційного ладу та до захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України);

ст. 436 (розповсюдження матеріалів із закликами до агресивної війни);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене повторно).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.


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