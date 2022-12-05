Шольцю не сподобалася ідея Путіна розділити світ на сфери впливу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у статті для журналу Foreign Affairs застеріг від нової холодної війни через поділ світу на блоки та закликав спрямувати зусилля на створення нових партнерств.

“Жорстокий напад Росії на Україну в лютому 2022 року став початком принципово нової реальності […] Коли Путін віддав наказ про напад, він зруйнував європейську та міжнародну архітектуру світу, на створення якої пішли десятиліття. […] Діючи як імперська держава, Росія сьогодні прагне силою перекроїти кордони та знову розділити світ на блоки та сфери впливу”, – пише Шольц.

За його словами, світ не повинен дозволити російському президенту досягти своєї мети, а “реваншистський імперіалізм Росії має бути зупинений”.

“Вирішальна роль Німеччини в даний момент полягає в тому, щоб стати одним з основних постачальників безпеки в Європі, інвестуючи в наші збройні сили, зміцнюючи європейську оборонну промисловість, посилюючи нашу військову присутність на східному фланзі НАТО, а також навчаючи та оснащуючи збройні сили України”.

Дії НАТО, за словами Шольца, не повинні призвести до прямої конфронтації з Росією, але альянс має стримувати подальшу російську агресію.

“Наше послання Москві дуже ясне: ми сповнені рішучості захищати кожен сантиметр території НАТО від будь-якої можливої агресії”, – заявив німецький канцлер.