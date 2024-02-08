Шольц звернувся до ЄС і США із закликом активізувати зусилля з надання допомоги Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц напередодні свого візиту до Вашингтона, закликав Євросоюз та США активізувати зусилля з надання допомоги Україні.

Про це Олаф Шольц сказав на пресконференції у Берліні, передає Суспільне.

“Зараз я збираюся летіти до США, де матиму інтенсивні переговори з американським президентом Джо Байденом. Це відбувається в дуже особливий момент. Зараз питання полягає в тому, як Європа, а також Сполучені Штати можуть консолідувати підтримку України. Це необхідно, тому що російська агресивна війна все ще ведеться з великою жорстокістю”, — сказав Шольц.

Канцлер ФРН наголосив, що Україна потребує більшої підтримки, а того, що було обіцяно до цього часу в Європі, все ще недостатньо, навіть з урахуванням резолюцій Конгресу США.

“Тому ми повинні знайти спосіб зробити більше разом. Німеччина зробила дуже великий внесок, схваливши рішення щодо бюджету на 2024 рік і зобов’язань, які ми взяли на себе на наступні роки. Але цього буде недостатньо, якщо не буде достатньої підтримки звідусіль. І зараз настав момент, коли ми повинні зробити те, що зараз необхідно, а саме: дати Україні можливість захистити себе і водночас послати дуже чіткий сигнал президенту РФ Путіну. Сигнал про те, що він не може розраховувати на те, що наша підтримка зменшиться, але що вона триватиме достатньо довго і буде достатньо великою. Це той сигнал, який ми повинні надіслати разом найближчими днями”, — сказав Шольц.