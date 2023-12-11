Шольц заявив, що Німеччина не припинить підтримувати Україну

Німеччина не припинить підтримку України та сподівається, що всі друзі та партнери України надішлють важливий сигнал готовності стояти на боці Києва.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на спільному з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте брифінгу в Берліні в понеділок.

«Україна може розраховувати на продовження нами підтримки проти російського агресора, наразі та в майбутньому – з нашими поставками військової техніки, гуманітарною і фінансовою підтримкою», – підкреслив Шольц, додавши, що особливо в нинішній непростій ситуації важливо в Європі та за її межами просигналізувати Україні про те, що вона впевнено може покластися на допомогу партнерів.

За словами глави німецького уряду, війна може тривати ще довго, хоча на початку могло здаватися, що до цього не дійде. Тому важливо сформулювати довгострокову перспективу, довести, що є готовність підтримувати Україну так довго, як це буде необхідно, та до того ж у необхідному обсязі. Зокрема, Шольц згадав забезпечення амуніцією та налагодження її виробництва, для чого потрібні спільні зусилля.

«Якщо ми сформулюємо це послання з боку кола європейських, міжнародних друзів і помічників України, це буде також послання російському президентові, який вочевидь сподівається, що готовність у наших країнах робити необхідне знизиться. Отже, це було би важливим сигналом, коли ми йому скажемо: не розраховуй на це!» – сказав Шольц і висловив сподівання, що саме такий сигнал буде надіслано наприкінці тижня з Брюсселю.

Він також запевнив, що в Німеччині допомога Україні має широку підтримку серед населення та з боку демократичних партій.

Розширення ЄС і потрібні для цього реформи об’єднання є, за оцінкою німецького канцлера, однією з центральних тем наступної зустрічі лідерів Євросоюзу в Брюсселі. Шольц нагадав, що йдеться про одностайність усіх членів об’єднання. У питанні фінансування залишаються невирішеними питання, які не можна вирішити одними лише новими грошовими вливаннями, зауважив він.

Шольц нагадав про основні пункти обговорення Європейської Ради пізніше цього тижня, в якому він візьме участь: російський напад на Україну та його наслідки, питання розширення ЄС і реформування, напруження на Близькому Сході та внутрішньоєвропейські справи тощо.

“Україна буде важливою темою на засіданні Євроради, яка відбудеться цього тижня. І дуже важливо, щоб Україна й надалі розраховувала на нашу підтримку”, – зазначив на спільному брифінгу з канцлером ФРН Олафом Шольцом прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Він додав, що уряд Нідерландів зарезервував понад два мільярди євро на допомогу Україні у наступному році.

“Важливо, щоб ми зараз зробили наступний крок як Європейський Союз. А це означає, що цього тижня на Єврораді має бути чітка заява. Перш за все, що стосується фінансової підтримки з боку Європейського Союзу для України на найближчий період. Але також там, де йдеться про європейську перспективу”, – сказав Рютте.